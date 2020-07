DVOSTRUKI ARŠINI! Osman Karić pobesneo na Ivu Grgurić! Morao žestoko da odgovori na njene reči:"Moj ne vadi iz usta"!

Nije mu milo što ga pominje!

Već danima unazad Osman Karić i Iva Grgurić vode pravi rat. Osmanu se nikako ne dopadaju Ivine izjave, te često zna u svom maniru da joj odgovori, a sada je to ponovo uradio.

Naime, Osmanu je zasmetalo to što Iva njega stalno pominje, dok na pitanje o starijem tajkunu sa kojim je bila ne želi da priča jer on nije bio deo rijalitija. Osmanu je upravo to zasmetalo jer, kako ističe, ni on nije bio deo rijalitija.

Na pitanje Ivi da li se dizao "pimpek" starijem gospodinu, ona kaže "Taj gospodin nije bio u rijalitiju, neću ga komentarisati" ali zato "moj" ne vadi iz usta, a ni ja nisam učesnik rijalitija? - u čudu je bio Osman.

Autor: N.V.