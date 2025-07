Teško mu je da prihvati da je izgubio: Ena Čolić žestoko razvezala jezik i oblatila Gastoza za sve pare! (VIDEO)

Nije ga štedela!

Voditelji radio-emisije ugostili su Enu Čolić, koja je na samom početku žestoko razvezala jezik o Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Nema potrebe neko da bude prisiljen da ga blati, ovde su sedele njegova bivša devojka i drugarica i to govori o njemu. On je posrnuo. Njegovo pravo stanje je sve, sujeta ga je ubila. Ovo pozivanje glasača da se preusmere na Anđelu je jer je svestan da neće biti prvi jer mu je teško da prihvati da je izgubio, a ovako ispada kao da je predao - rekla je Ena.

- Ena, kako komentarišeš što je Anđela na početku savetovala jednu učesnicu da joj je Peja bolja priča nego Munja? - pitao je Dačo.

- Čula sam pričala je da će dobro da se slika ikomentariše. Mislim da je zato i boli Karić jer ga je tipovala, niko nije znao da je zauzet. Njoj nije strano da kao treća upada u odnos - odgovorila je Ena Čolić.

- Ena, zašto ti smetaš Gastozu? Da li je video konkurenciju u tebi? Branio je i mene, pa je uradio isto - govorila je Teodora.

- Ne znam koliko je prošlo od mog ulaska kad je napravio opkladu da sam ja superfinalista - rekla je ona.

- Imaš li nešto da kažeš o svom odnosu? - pitao je Dačo.

- Imali smo dve svađe u Odabranima, zacementirali smo odnos i nema više nade ni napolju. Žao mi je jer nisam bila zrelija, pustila stvari da budem strpljiva nego sam to dokrajčila - rekla je Ena, a onda se dotakla detalje koje je Gastoz izneo o Teodori:

- Ne znam zbog čega on ne može da se nosi s kritikama, ovo nije linč, ja sam doživljavala linč na drugom radiju zbog njega. Milena je rekla kako sam psovala njegovu majku, a nisam nego da joj nije dao pažnju zadnji dan i da nije ispao dobar sin, a on je na to moju majku najstrašnije izvređao i neću da ponavljam šta je sve izgovorio. Ja sam tebi rekla kad te je nazvao "Burazengijom" da očekuješ isto i da si sledeća o kojoj će da izmišlja - pričala je Ena Čolić.

Autor: A. Nikolić