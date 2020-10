NE MARI ZA NADEŽDINE KRITIKE! Toma zaboravio na SVE, pa ponovo završio sa Draganom u toaletu! (VIDEO)

Da li će mu i ovo zameriti?

Toma Panić je, izgleda, potpuno zaboravio na svoju suprugu, Nadeždu Biljić, i na sve ono što mu je zamerila, pa je ponovo radio potpuno isto.

Da podsetimo, Nadeždi je prvo zasmetao njegov blizak odnos sa Draganom Mitrović. No, on se nije mnogo obazirao na to, pa je danas sve jutarnje aktivnosti obavio baš u društvu nje.

Ona je ubrzo izašla iz toaleta, a potom je ušla Monika Horvat, koja je završavala svoju rutinu, a Paniću to uopšte nije smetalo, pa je prisustvovao svemu tome.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.