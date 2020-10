SVI NA PINK! Počinje još jedno IZBACIVANJE, njih dve će se boriti za opstanak u Zadruzi!

Ko će to biti zavisi samo od vas!

Kao i svake nedelje, ova noć je rezervisana za Izbacivanje, a publika će birati između Maje Marković i Hane Rodić. Podsećamo, Maja je izabrana od strane zadrugara, a ukućani su imali priliku da biraju između nje i Alena Hadrovića.

Prošlonedeljni izbačeni zadrugar Zoran Buđić Kobra, za gazdu je izabrao njegovog prijatelja Miroslava Pržulja Lepog Miću. On je poveden raznim pričama i spekulacijama zadrugara, koje su se vezivale za Maju i Alena, rešio da ih stavi na test, pa ih je postavio za ovonedeljne potrčke. Takođe, Alen nikada nije krio da gaji izvesnu vrstu emocije prema Maji, pa je u nekoliko navrata priznao da mu se Maja dopada i da je zaljubljen. Ona je sa druge strane bila više povučena, ali je nedavno priznala da joj Alen i te kako prija.

Večeras će u Belu kuću doći Darko Tanasijević koji će zadrugare voditi kroz ovu noć. On će biti tu, da ih povede do mesta gde će se održati nadmetanje ove dve atraktivne zadrugarke, i on će biti taj koji će proglasiti koja od njih će ostati u kući.

Autor: D.B.