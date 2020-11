I ONI PROSLAVILI POMIRENJE! Milica i Bora se zaigrali u krevetu, ponovo je sve kao pre (VIDEO)

Imali su klimav odnos ovih dana.

Milica Kemez i Bora Santana su pod lupom zadrugara otkad se on uselio na imanje i svi misle da su zajedno, a da to prikrivaju. Oni nisu pričali dva dana zbog svađe sa Erminom Pašović, ali je jutros nakon "Pevačkog obračuna" došlo do pomirenja.

Oni su se ove noći našli u istom krevetu, a Bora je zagrlio Milicu, dok mu je ona šaputala. Osmehe nisu mogli da sakriju, a sve vreme je izgledalo kao da će da se poljube. U jednom trenutku su čak krenuli i da se rvaju šaljivo, a ostaje da ispratimo kako će se dalje razvijati ovaj odnos.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.