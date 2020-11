RASULO OD RANOG JUTRA! Maja izvela Janjuša IZ TAKTA, izbacila ga iz kreveta, pa ga JEDVA OBUZDALA! (VIDEO)

Bio je besan kao ris!

Nije prošlo ni dva sada od momenta kada su Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš odlučili da spavaju, usledio je novi haos. Najpre, Maja je odgurnula Janjuša sa kreveta, te je on pao, zbog čega je odmah počeo da negoduje.

Želeo je da se zamene, što su i uradili, pa je on bio do zida, ali ni to nije urodilo plodom, jer je Maja nastavljala da ga čačka ispod jorgana, golica ga i štipa, zbog čega je skočio kao oparen iz kreveta i nastavljao da urla na nju.

Majo, maltretiraš me, ne daš mi da spavam! Golicaš me, štipaš, ne mogu da spavam od tebe! Nije te sramota? - vikao je Janjuš.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.