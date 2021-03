IZ DRUGOG UGLA: Priča o džekpotu za koju još niste čuli

Jedan spin je dovoljan da postaneš milioner.

Ako ste ljubitelj kazino igara nema sumnje da ste bezbroj puta čuli reč “džekpot”. Igre sa džekpotovima spadaju među omiljene, a kako su u velikoj meri prisutne u online kazinima, odlučili smo da se detaljnije pozabavimo ovom temom.

Kao što verovatno već znate, džekpot predstavlja najveću nagradu koju možete osvojiti igrajući određenu igru. Ovaj “kolačić sreće” poseduju razne igre online kazina, ali posebno mesto zauzimaju slotovi koji najčešće sadrže džekpotove.

A da li ste čuli za progresivne džekpotove?!

Reč je o džekpotovima koje možete osvojiti u apsolutno svakom spinu i to je stvar koja najviše privlači igrače.

Iako progresivni džekpotovi imaju unapred određenu početnu cifru, posebno zanimljivo je to što cifra konstantno raste. Zato je idealna situacija da džekpot na nekoj igri “ne padne” duže vreme, jer to znači da će cifra rasti dok konačno ne bude osvojena.

U vrednost progresivnog džekpota uračunati su delovi uloga svakog igrača. Dakle, kad god jedan igrač odigra spin na nekom slotu, vrednosti džekpota će biti dodat jedan deo uloga!

A onda… Zamislite stotine igrača kako igraju jednu igru, ulažući stotine dinara u neki džekpot?! Što više igrača igra jednu igru, i džekpot je veći, samim tim je i igra primamljivija.

Odličan primer igara sa progresivnim džkepotovima su slotovi provajdera Playtech – serijal slotova pod nazivom Age of the Gods, a samo neki od ovih slotova su Age of the Gods: Epic Troy, Age of the Gods: Fate Sisters, Age of the God: Furious Four, Age of the Gods: Glorious Griffin…

