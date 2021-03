CEO ŽIVOT SAM TITRAO DRUGIMA, OD SADA ĆU SEBI: Ša palo teško što ga je Tara terala da im opere posteljinu, pa odlučio da se posveti uživanju! (VIDEO)

Smatra da se dovoljno mučio.

Nenad Aleksić Ša se večeras požalio zadrugarima na to što ga Tara Simov tera da pere posteljinu, jer je ona prethodne tri nedelje. Njemu je to zasmetalo, jer je hteo da iskoristi dan bez emisija kako bi uživao. On je pristavio kafu, pa otišao do garderobera gde se nalazila Tara Simov.

Tamo je Ša pokušavao da objasni Tari da želi da se odmori, a ne da pere veš i traži gde da ga osuši, jer je sve zauzeto na imanju. Ona mu je objašnjavala kako može da razvuče žicu, a on joj je poručio da će samo oprati veš, a da se za ostalo ona pobrine.

Kakva glava... Još kuću da pravim. I Fran je gleda, ona objašnjava. Ko je bitan sebi? Ja! Rekao sam joj da ću da operem posteljinu, a ona da okači. Titrao sam ceo život drugima, sad titram sebi - govorio je Ša Sandri u kupatilu dok je prao veš.

Autor: M. P.