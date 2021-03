NE ZOVU JE ZA DŽABE MAHERKA: Miljana se pojavila na žurki, a zbog njenog poteza će Kristijan biti BESAN KAO RIS! (VIDEO)

Pogazila obećanje.

Miljana Kulić pojavila se na žurki, u vrlo izazovnom kompletu, a odmah je prišla šanku kako bi naručila piće.

Poznato je da je Miljana odlučila da okrene novi list i da izbaci alkohol, kako bi svoju liniju dovela do savršenstva. Međutim, ona je ponela čašu iz apartmana u kojoj je tražila da joj se sipa alkohol plus sok kojim će to prekriti.

Kulićeva je ovo uradila kako Kristijan Golubović ne bi bio ljut na nju, a samo je htela da se malo opusti.

Autor: O. B.