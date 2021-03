ON JE PROBIO LED! Prvi izazov koji je sačekao crni tim nije bio LAK! Evo ko se pokazao u NAJBOLJEM SVETLU (VIDEO)

Pokazao se odlično!

Kao što je Veliki šef rekao, izazov je uskoro trebao da sačeka zadrugare, a prva boja koja se na ekranu pojavila bila je crna. Zadrugari su odmah izabrali izazivača, a to je bio Vladimir Tomović koji je odmah obojio lice.

On je na ekranu video broj 1, a to je bio zadatak sa crvima, nakon čega je zadrugar odmah potrčao ka dvorištu kako bi odradio zadatak koji se ticao nošenja velike činije na glavi, zajedno sa crvima. A sudeći po komentarima zadrugara, on je svoj zadatak ispunio vrlo uspešno!

Detaljnije u nastavku teksta.

Autor: D.B.