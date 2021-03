DA LI ĆE JE I OVAJ POGREŠAN POTEZ KOŠTATI JOŠ VIŠE?! Paula ne mari za Tomovićeva pravila, pa jutro provela sa BIVŠIM! (VIDEO)

Da li mu i on jednako smeta kao i Fran?

Paula Hublin i Vladimir Tomović uplovili su u vezu, a on joj je u nekoliko navrata stavio do znanja da ne odobrava bilo kakvu komunikaciju sa bivšim dečkom, a do sada se to odnosilo samo na Frana Pujasa.

Međutim, Paula je imala romansu i sa Milanom Jankovićem Čorbom, sa kojim je provela jutro u kuhinji, kuvajući kafu i ćaskajući. Da li će i ovaj Paulin potez zasmetati Tomoviću ili mu je Fran trn u oku - ostaje nam da saznamo.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.