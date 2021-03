VI NE ZNATE DA SAM JA LUDA TOTALNO: Maja naredila Čorbi da se preseli u spavaću sobu da bi mogla da ga MALTRETIRA, kreće HAOS! (VIDEO)

Neće imati mira.

Odmah nakon emisije "Pitanja gledalaca", Maja Marinković je otišla do paba i poručila Milanu Jankoviću Čorbi da će morati da se preseli u spavaću sobu, kako bi mogla da mu se osveti što je igrao prisno sa Milicom Kemez. On je uzeo posteljinu i krenuo sa njom zajedno do sobe.

Ti ne znaš sa kakvom si se budalom uhvatio, nisi svestan - rekla je Maja Čorbi.

Da li mogu da spavam u tvom krevetu? - pitao je reper.

Ne, nekad si mogao, možeš samo da prenesš posteljinu i nađeš - odgovorila je Marinkovićeva.

Miljana 2 - dodao je Kristijan Golubović.

Dobili smo novog zadrugara, selidba je počela - rekla je Maja.

Ćao, drugari - dodao je Čorba.

Malo ću da ga maltretiram, da mu vratim za ovaj odnos. Malo da se igramo, dosta sam ja bila dobra. Oni ne znaju kako sam ja luda totalno. Sad ću samo da vratim - nastavila je Marinkovićeva.

On ti ništa nije uradio. Hoćeš ti da se boriš za Janjuša? - pitala je Ana Bulatović.

Ne, mi smo gotova priča, a ni sa Čorbom neću da budem, ali ću malo da se igram. Sad kreće haos - poručila je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.