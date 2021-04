Mina sve otkrila!

Voditelj Milan Milošević je i večeras došao u Belu kuću, a razlog njegovog dolaska jeste emisija koje se zadrugari najviše plaše, a to su "Pitanja gledalaca". Ove večeri, on će pročitati sve što je mnogobrojna publika imala prilike da pita svoje favorite, ili one malo manje drage zadrugare. Naredno pitanje koje je voditelj pročitao bilo je za Miljanu Kulić.

"Da li si se ošišala zbog Zole?" - glasilo je pitanje.

Apsolutno nema veze sa tim! Ja ne bih da gubim vreme, ja sam kod Bore na radiju ispričala. Sve me stiglo, počev od kiretaže, sanjala sam bebe, sve i svašta, Mišel zna. Sve sa mojom porodicom, sve će biti u redu ako se ja ponašam normalno. I mama ista, tako da...Sve mi se skupilo! Tri kiretaže, griža savesti jer sma sekirala majku, i što sam se kao najgori idiot svađala sa majkom. Sve me stiglo, sve me dotuklo... - počela je Miljana.

Meni je rekla da se ošišala jer joj je Kristijan rekao da bude karakter i da se skine sa antidepresiva - smejao se Đedović.

Ja sam samo u momentu kada sam se čula sa porodicom, u prisustvu produkcije, meni je tata rekao d abudem dobra i da me voli najviše na svetu. Setila sam se kada je klekao i molio me da se ne mirim sa Zolom - dodala je Miljana.

Ja sam je dirnuo u kompleks - ubacio se Kristijan, pa dodao:

Večeras nameštam u radionici njene cipele, i nalazi jednu plavu majicu, i kaže da ne zna šta je, drži se za nos, a idu suze. Četiri sata pred šišanje mi je Mina nešto prenela, - rekao je.

Ispitivala me je o Zoli, da li je nešto rekao, izjavio, ali ja njoj ništa nisam rekla - ubacila se Mina.

