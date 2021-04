Maja uvek nađe način.

Maja Marinković je nakon haosa sa Markom Janjuševićem šetala po kući i molila ljude da ga zamole za razgovor sa njom, a jedna među njima, bila je i Nataša Radan.

Zadrugarka najpre nije želela da joj učini, međutim nakon Majinih molbi, Nataša je pristala da ode do Janjuševića. Maja ju je za to vreme čekala u sobi, nakon čega je Radanova došla do nje, kako bi joj prepričala detalje razgovora sa bivšim košarkašem.

Detaljnije u nastavku.

Autor: D.B.