POD BUDNIM OKO ŽAKLINE: Maja posmatrala Janjuša sa prozora sa kim je i šta radi, a onda joj je on očitao lekciju: TI SI BOLESNA! (VIDEO)

Bez pardona!

Maja Marinković otišla je do Lepog Miće kako bi popričali o njenom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem, ali pre toga, otrčala je do prozora da osmotri situaciju gde je i šta on radi.

Samo da vidim šta se dešava! - rekla je Maja i osmotrila Janjuša sa kim provodi vreme.

Ti si bolesna, Majo! - rekao je Mića.

Dobro Mićo, nemoj da mi staješ na muku - rekla je Maja.

Ja tebi pričam, ali ti me nikad nisi poslušala - nastavio je Mića.

Potom su Maja i Mića nastavili da razgovaraju, gde ju je on savetovao o svim odnosima i haosima koje je pripremila.

Autor: O. B.