JOŠ JEDAN IZLIV BESA! Tara dovela Ša do LUDILA kada mu je uradila OVO, pa mu poručila da je postao NACIONALNA SPRDNJA! (VIDEO)

Ne može bez drame!

Tara Simov je odlučila da se našali sa svojim dečkom Nenadom Aleksićem Ša, pa je krenula da ga prska hladnom vodom, iako joj je rekao da to ne radi. Ona je ipak to uradila, a on je izgoreo od besa.

Hladno mi je, nemoj nemoj! Kad ti kažem nemoj, nemoj! - urlao je Ša.

On je prso skroz - govorila je Tara.

Oni su se izljubili, smirili, a zatim otišli do pušionice, gde su pričali o besu.

Ja se za 15 godina nisam ovoliko nervirao kao sad. Naši klipovi... - pričao je reper.

Ti si nacionalna sprdnja. Moraš da prestaneš sa Nadicom - istakla je Tara.

A što? Ne znam što skače stalno - govorio je Ša.

Pa mora zbog Kije, kao, prevarena žena - dodala je Simova.

Ali van stola me voli - dodao je Ša.

Autor: M. P.