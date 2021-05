NIJE HTELA SAMO DO RESICE: Zadrugari ne prestaju da bruje o AKCIJI Aleks i Cara, Kristijan i Karić se dotakli teme u pabu! (VIDEO)

Dotakli se cimerke.

Jedna od tema koja je večeras izazvala pometnju kod zadrugara, bio je odnos Filipa Cara i Aleksandre Nikolić. On je pričao da nije trebalo da iznese tokom haotične svađe sa njom da ga je oralno zadovoljavala. Aleks je ispričala da se to zamalo desilo, a zadrugarima nije objasnila šta to znači.

Nakon emisije, ispričala je grupi cimera šta to tačno znači. Stefan Karić je kasnije došao do paba, a kada su Kristijan Golubović i Kristina Spalević pričali o tome što je Aleks koristila instant kafu, dotakli su se i njenog odnosa sa Carem.

Sad objašnjava kako je uhvatio za glavu, a ona nije htela - govorio je Karić.

Nije htela samo do resice - dodao je Kristijan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.