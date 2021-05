NISAM TO URADILA IZ ZLE NAMERE: Aleks poludela kada je Teodora došla da je spreči da POBEGNE, Paula pobesnela na Nikolićevu, pa joj žestoko odbrusila: Ista si kao Filip, sa vama čovek ne može lepo! (VIDEO)

Aleks je na kraju odustala od bekstva.

Nakon tri neuspela pokušaja bekstva, Aleksandra Nikolić je zamolila Čorbu da joj pokaže kako da se popne na krov. On joj je objasnio, ali pre nego što je uspela da se popne, do nje su došle Teodora Bilanović i Paula Hublin. Podsetimo, Aleks želi da pobegne zbog toga što je Teodora otkrila da ona povraća namerno, a optužila ju je da to radi kako bi skrenula pažnju na sebe.

Sa tobom neću da pričam u životu - odbrusila je Aleks Teodori.

Ja sam ti pomogla, nisam ti uradila to iz zle namere - govorila je Bilanovićeva.

Treba da joj kažeš hvala, ista si kao Filip, sa vama ne može lepo, nego treba da se dere čovek na vas - poručila je Paula.

Hoću da se popnem na krov - govorila je Aleks.

Okej, bleji, a posle se ispovraćaj jer si glupa kao k*rac - odbrusila je Paula.

Ipak, Aleks je odlučila da odustane od svoje namere i vratila se u Belu kuću.

