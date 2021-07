ON BAŠ NE ODUSTAJE! Dok su svi spavali, Filip šaputao sa Minom pred prepunom spavaćom sobom! Krene da spava, pa se seti šta joj nije rekao!

Haos sa njima!

Mina Vrbaški i Filip Car su u četvrtoj sezoni najgledanijeg rijaliti programa imali jednu od najburnijih veza, a iako je delovalo kao da nema šanse da dođe do njihovog pomirenja, pogotovo zbog toga što je on ostvario prisan odnos i sa Sanjom Stanković nedavno, to se ipak desilo.

Iako je delovalo kao da bi veza mogla da im bude mirna, ponovo su se javili problemi, pa je tako Mina ispričala kako joj je Filip zamerio što se njeno ime pominje u svađi Paule i Frana. Mina je priznala Pauli da se Filip očigledno neće pomiriti sa nekim stvarima.

Da je nesiguran, govori i činjenica da je rano jutros, dok su svi spavali, Filip šaputao sa Minom bez bubica u spavaćoj sobi, a iako se nekoliko puta okretao kako bi pokušao da spava, on se izgleda uvek setio nečeg novog što ima da joj kaže, pa se vraćao.

Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku.

Autor: N.V.