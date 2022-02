IZNENAĐUJUĆE MIRNI! Ša i Tara nerazdvojni, reper NE SKIDA ruke sa nje! (VIDEO)

Okrenuli novi list?

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša u poslednjih nekoliko dana imaju iznenađujuće miran odnos i ne svađaju se žestoko i konstantno kao ranije. Reper je jedva dočekao da ona izađe iz kreveta, kako bi joj posvetio maksimalno pažnje.

Iako je u sinoćnoj šali Tara zakačila Nenada po nosu, on je to i danas nastavio da joj prebacuje, ali ga to nije sprečilo da je mazi bez prestanka i poklanja pažnju. Koliko dugo će njih dvoje izdržati u miru, ostaje da vidimo u danima koji su pred nama.

Autor: A. N.