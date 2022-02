Nikako da se snađu!

Nenad Aleksić Ša je odlučio da modifikuje tekst pesme "Dance with the Devil", jer ga niko od zadrugara nije znao. On je osmislio rep, koji je predstavio Paklenima u kazinu.

Stižu Pakleni, pucate ko stakleni, planovi pakleni, izgoriš takneš li. Sav se treseš, da priđeš ne smeš. Nemoral i blud. Ma da li si ti lud, ma da li si ti lud. Onda kreće "Gates are open" - odrepovao je Ša.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.