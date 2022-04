GAUČO U ŠIMANOVCIMA! Zadrugari presvukli Sandija u kauboja, pa napravili rasulo u Dubiozi - on plesao oko Matore, pa je i POLJUBIO! (VIDEO)

Opa!

Proslava rođendana Jovane Tomić Matore je u toku, a zadrugari su u dogovoru sa Sandijem Kojićem priredili iznenađenje za nju. Naime, Sandi se obukao u kauboja, dok je Matora sedela u stolici.

Tom prilikom on je počeo sa vrelim plesom oko nje, pa je u jednom momentu usledio i poljubac.

Zadrugari su popadali od smeha, dok su njih dvoje nastavili da plešu uz pesmu "Se*y and i know it" od LMAO -a.

Zadruga 5 - Izazovno i vatreno iznenađenje od zadrugara za Matoru - 23.04.2022. pic.twitter.com/sctSYaV06T — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 23. април 2022.

Zadruga 5 - Nastavak vatrenog zadrugarskog iznenađenja za Matoru - 23.04.2022. pic.twitter.com/Kc4MdZYimf — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 23. април 2022.

Autor: N.Žugić