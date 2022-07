ZAHVALNA DO NEBA! Dalila ugledala poklon od Ljube i Gagiše, obratila im se OVIM rečima, pa se bacila na ISPROBAVANJE! (VIDEO)

Srećna što misle na nju!

Kako je završila sa razgovorom, Dalila Dragojević je otišla do spavaće sobe. Nakon što je otišla do kapije, pokupila je džak sa poklonima, te je "poletela" do spavaće sobe kako bi videla šta se u njemu nalazi.

Odmah je pozvala svoju "kumu" Marijanu Zonjić i drugaricu Milanu Mimu Šarac kako bi zajedno pregledale džak sa garderobom.

Njih tri su pažljivo posmatrale svaku haljinu, pa su čak i stavljale na Dalilu, da bi videla kako će da joj stoji.

Kako je završila sa pregledom, Dalila je pogledala u kameru, pa se obratila svojoj prijateljici Ljubi Pantović i prijatelju Draganu Todoroviću, poznatijem kao Gagiši.

Hvala Ljubo i Gagi, volim vas najviše - rekla je Dalila.

Među stvarima su se takođe i našle cipele, koje su uparene sa haljinama, a ovo je jedan od dokaza da je njih dvoje ne napuštaju posle svega i da misle na nju.

Dragojevićka se odmah bacila na isprobavanje haljina, pa je prvo počela sa ljubičastom, dok nije isprobala još par njih.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Ž.