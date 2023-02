EXPANSE MANIA – FEBRUARSKA SLOT AVANTURA TI DONOSI ČAROBNU DOZU POKLON SPINOVA!

Svakog dana tokom februara samo u Meridianu vaš čeka festival poklon spinova. Zabavi se uz Expanse Maniu i preuzmi svoj deo!

Da li ste ikada učestvovali u promociji koja vam svakog dana donosi poklon spinove? Uz Expanse Maniu, sada vam se pruža savršena prilika za to. Sve do 28. februara možete učestvovati u jednodnevnim turnirima uz pomoć kojih možete doći do čarobne doze besplatnih spinova.

Potrebno je samo da se ulogujete na svoj Meridian korisnički nalog i da zaigrate jedan od tri slota provajdera Expanse Studios: Book of Egypt, Pirates Power i Maya’s Treasure.

Pre svega, podesite svoje uloge na 20 DINARA po spinu ili više od toga. Svakim odigranim spinom osvojićete 10 poena kojim napredujete na rang-listi najbolje plasiranih igrača.

Ako se nađete na listi 20 najboljih, svakog dana vas očekuje magična doza poklon spinova. Šampiona ove avanture očekuje 400 BESPLATNIH SPINOVA svakodnevno. Spinovi se uplaćuju na slot igri Wild White Whale.

REGISTRUJ SE – PREUZMI BONUS

Novoregistrovane igrače u Meridianu očekuje specijalan BONUS DOBRODOŠLICE! Ako još uvek nemate aktivan korisnički nalog, pravi je trenutak da se REGISTRUJETE i otkrijete svet čarobne zabave.

Odmah nakon REGISTRACIJE na vaš nalog će biti uplaćeno 200 POKLON SPINOVA na avanturističkoj slot igri Maya’s Treasure koju nam predstavlja provajder Expanse Studios!

Neodoljiva avantura počinje i pre nego što uplatite novac na svoj korisnički nalog!

Autor: