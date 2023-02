SVE SE VRATILO NA STARO! Aleks i Car ponovo kao BRAČNI PAR nakon sukoba, ovako im izgleda ŽIVOT na imanju! (VIDEO)

Imali mini dramu!

Nakon emisije "Pitanja gledalaca", Aleksandra Nikolić i Filip Car su seli na garnituru, a on je primetio da je ona dala papuče koje je namenio njoj Zorici Marković, dok je one za koje on smatra da su za starije žene zadržala za sebe.

Te su za babe. To nose Nemice kad dođu kod nas, sa belim čarapama - rekao je Car.

Meni su ove lepše - odgovorila je Aleks.

Ne mogu da budu lepše, sa onima možeš i u grad, a da te ne bude sramota - rekao je Car.

Šta sad, da idem da menjam? - pitala je Nikolićeva.

Ne možeš kad nekome daš - govorio je Car.

Aleks i Car su nakon ovoga otišli po namirnice da spreme hranu za sebe i svoje prijatelje, a on se iznervirao što nemaju dovoljno soka do kraja nedelje.

Autor: M. P.