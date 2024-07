Ori se radio!

Milena Kačavenda u svojoj radio emisiji "Amnezija" ugostila je Maju Marinković i Aneli Ahmić, koje su tokom sinoćnje žurke žestoko zaratile.

- Maja je videla da sam to prokomentarisala, međutim, kako sam to prokomentarisala, ona mu je prstom pretila i nešto je pričala Stanislavu. Ja sam samo htela da mu kažem, da ne bi ispalo da ja gledam. Ja sam pretpostavila da Stanislavu govori nešto i da ljubomoriše, standardno Majino. Kada me je pitala ovih dana za celu situaciju, rekla sam joj da se ponižava. Ako ima ogledalo, nema potrebe da ljubomoriše dečku. Kad je Janjuš ono otišao, ona me je hvalila, a kada smo ušle u sukob, ona je mene počela da vređa. Bila je dobra sa mnom kada je bila ova situacija u vezi abortusa, podržavala me je, pa je pogazila svoju reč s tim što je koketirala sa Janjušem i sinoć mi aludirala na to pričama za stomak. Ispada da joj nije bilo žao. Ako misliš da tvoj dečko gleda u mene - rekla je Aneli.

- Ovo je sada izigravanje žrtve, ova žena hoće sa mnom svađu - dobacila je Maja.

- Govorila je: "Abortirala si ku**eitno". Ova žena je ljubomorna, samo gleda gde Stanislav gleda, oni su meni jedno za drugo, Janjuš i ona, nijedno nema karakter. Znaš koliko me zabole du*e za njih dvoje, ja im želim da budu zajedno, ona zaslužuje da bude sa muškarcem kao što je Janjuš - rekla je Aneli.

- Ova žena generalno ima problem, a ceo problem je Janjuš, problem je što ne može da prežali što sam bila dugo u odnosu sa Janjušem. Ljubomorna je sa postojanjem mog lika i dela. Ja i dalje stojim pri tome da je to sa Janjušem katastrofa. Čim ona ima potrebu da pominje da Janjuš želi sa mnom svadbu, pa sam se nasmejala, šta treba, da plačem?! Žena kada je nema u kadru, ima potrebu da provocira sve žive. Neshvatljivo mi je da ti ako sam te kao žena koja je to prošla s tim čovekom, šta koga boli uvo šta ću ja da radim?! Ja sam videla provokaciju, tu pokvarenu, ove ribe su za mene smešne. Da se bilo kojoj drugoj ženi to desilo, ja bih isto odreagovala - rekla je Maja.

- To je krenulo od toga što je ona prokomentarisala tebe i Stanislava - pitala je Kačavenda. - Tako je. Ti imaš pravo da prokomentarišeš, ali da se ti nama obraćaš, kako da shvatim nego kao provokaciju?! Ona ne može da prevaziđe to u glavi, rekla je: "Maja je to pričala da bi tamo negde bila dobra". Istina, rekla sam za abortus, žena posle sedam dana koja abortira, ako se loše osećaš kako kažeš, što je normalno, koja potreba je da ti mene provociraš?! Ja ne videh sinoć da je njoj loše - rekla je Maja.

- Ti bi volela da ja plačem, komentarisala je to zbog ljudi jer je sujetna što Stanislav gleda druge žene - rekla je Aneli.

- Pozdrav za Staniju i Aneli, ljubim vas. Vraćamo se na staro, ja pri tom stojim - rekla je Marinkovićeva.

- Što si mi šaputala, ispod trema: "To je isto kao kada te je Asmin ostavio". Podržala me je ražno, sve je svoje pogazila. Kada mi je pokazivala to za trudnoću i smejala se. Ona će uvek biti ovakva, nesrećna, jer je nijedan muškarac neće priznati - uzvratila je Aneli.

- Milena, samo da kažem, ona je ta koja kaže da sam je ja izvređala. Nikada neće prežaliti to što sam ja bila sa Janjušem. Ja nisam devojka koja radi za lovu, kao ona, nema muškarca kog ona ne bi namestila. Janjuš jeste kriv za taj ishod, ništa ne umanjujem, ali isto tako žena koja se loše oseća, ne priča ovako. Treba da se digne, da bude vesela, ali žena koja ima trunke žala za nečim što je uradila, ovako se neće ponašati - rekla je Maja.

- Odakle Filip Car u celoj priči?! Ona meni govori: "Filip te nikada ne bi je**o". Kakav crni Filip, niti ga znam, niti je deo rijalitija i onda ona priča o ljubavi prema Stanislavu - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić