URNEBESNO! Učesnici ''Elite'' videli scene koje su NASMEJALE REGION, nisu mogli da suzdrže reakcije! (VIDEO)

Totalni hit!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video klip na kom su učesnici "Elite" imali priliku da vide kompilaciju smešnih klipova.

Naime, prvi koji je prikazan jeste kompilacija raskida Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović, u kojoj joj on, kako je i prikazano, postavlja kroz razne vremenske etape jedno te isto pitanje, a to je: "Je l' si raskinula?", što je nasmejalo sve do suza.

Na narednim video klipovima prikazani su urnebesni razgovori Marka Janjuševića Janjuša i Uroša Stanića, koji su takođe nasmejali sve.

Takođe, pušten je i video snimak pomirenja velike porodice, Aneli Ahmić, Janjuša i Uroša.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.