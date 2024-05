NEVOLJE U RAJU! Maja navela da je IRITIRA to što je Stanislav previše DIPLOMATSKI nastrojen u odgovorima, Aleksić potkačio Krofaka: Vidi se da je SAM sebi na PRVOM mestu! (VIDEO)

Peckanje se nastavlja.

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditeljka je Ivana Šopić. Ona je spremna da zajedno sa učesnicima pogleda klipove ogovaranja, spletki i podvala koje do sada nisu videli. Maja Marinković otkrila da je iritira to što Stanislav uvek spušta loptu kada su u sukobu, on ponovo potencira da svako ima svoje mišljenje.

To je njeno mišljenje, mene to ne može poremetiti. Ja znam ko sam i šta sam -rekao je Stanislav.

Ja sam se mnogo uvredila za drukaru i rekla sam zašto upoređuješ, ja sam se loše osećala u tom trenutku. Tu smo se nešto raspravljali i uzela sam ša za primer da mi se sviđa kada se nešto kaže za Mionu on je uvek odbrani. Ako je stiglo takvo pitanje ne moraš da odgovoriš nešto što ne misliš, ko će koga da odbrani ako ne nas dvoje jedno drugo. On zna kako ja pričam i reagujem -rekla je Maja.

Jel on guši tvoju prirodu? -pitala je Ivana.

Ne guši nego ja sama sam suzdržana od komentarisanja. On mene samo na prekida često kad neko priča, treba ga uvoditi svake sezone pa da vidimo kako bi mu bilo, on tako diplomatski priča i uvek govori da svako ima svoje mišljenje -rekla je Maja.

Ona ima svoje mišljenje i mislim da nije u pravu. Ona je naučila da joj neko popušta ja ne mogu tako, ja imam svoj stav i niko mi ga neće poremetiti -rekao je Stanislav.

Ja se slažem da je on dobar prema meni i ja nemam problem sa njim kao sa nekim prethodnim partnerima. Mene malo nervira kad mi tako govori da imam pravo na svoje mišljenje i onda ništa ne rasčistimo -rekla je Maja.

Nisam ja kuvar ni pekar da ja ovde nekome pržim jaja, ja nisam takav i to neću raditi -dodao je Stanislav.

On je sam sebi na prvom mestu, ja samo kažem da ja brinem o drugim ljudima i to mi je možda lepo ali bitno da sam dobar čovek -rekao je Ša.

