Satrena u ćošak: Aleksandra progovorila o flertu sa Karićem, Ivan iz ljubomore pokušao da ga ponizi (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aleksandru Nikolić.

- Znači Karić je taj i zašto ste dos ad krili dopisivanje? - glasilo je pitanje.

- Ne, nisam rekla da smo se dopisivali, bilo smo u jednoj prostoriji na nekoj žurki. Ja sam to rekla pre ulaska novinarima, rekla sam da poznajem Karića i Đedovića. Ja sam to odmah rekla - govorila je Aleksandra.

- Sve je bilo kako sam rekao, to je sve što znam. Rekla mi je da joj je Karić pisao i da su se muvalo - dodao je Milovan.

- Kariću, da li si znao da si simpatija? - pitao je Milan Milošević.

- To što se slaže sa mojim stavovima ne smatram da je vid zaljubljenosti, jer je onda 90% ljudi zaljubljeno u mene. Upoznali smo se pre nekoliko godina, ne sećam se da smo se muvali, ne bežim i da jesmo. Imao sam život, stvarno dosta godina, dosta provoda, dosta devojaka, osvojenih i neosvjenih. Znam da se znamo, ali ne mogu da se setim da smo se muvali. Ja sam rekao svaki put šta mislim - rekao je Karić.

- Karić to upali da bi mene provocirao, ali slabo. Oni nemaju 90 godina, to je maksimum bilo pre 10 godina. Skapirao sam da su se dopisivali, kako i delikuje da muškarac prvi. Kapiram da ju je muvao i da mu to nije prošlo - dodao je Ivan.

- Ispred moje kuće je mašina od mnogo kubika, pa kad mi se nešto svidi ja idem i na kraj sveta - dodao je Stefan.

