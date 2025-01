Na ovaj način pokušao da ga ponizi: Ivan se pohvalio svojim umećem u krevetu, pa prozvao Milovana (VIDEO)

Nerealno!

Ivan Marinković nje nakon toga ustao i otkrio da li je on Aleksandrin učitelj:

- Ja sam to čuo o sebi, da sam učitelj Aleksandri, ali to nije istina, verujem ja da to deluje Milovanu da mi radimo protiv njega, da ja nju savetujem. Nikada nisam uradio nešto da ja njega bockam i provociram. - rekao je Ivan.

- Nema on nikakve veze ni sa pesmama, niti sa bilo čim, samo je on iskusniji rijaliti igrač. - dodao je Milovan.

Ivan se nakon toga osvrnuo da li će se pomiriti sa Aleksadnrom:

- Neću da budem kao klinac, kao nije mi to to, posle dva dana, kao raskidamo, ali to nije kod mene, to je kod nje, ali rešiće se sve to. Moram da kažem da kada je Aleksandra blaga i mirna, i on je miran, a kada vidi nas dvoje zajedno, vidim da mu nije svejedno, a vidim da on funckioniše samo u tom haosu, ali da se zna da ja to ne radim namerno. ON preti praznom puškom, meni deluje da je samo njemu zanimljivo, a sada je rečeno da on nije mogao više od dva puta dnevno - govorio je Ivan.

- Darko je l se sećaš kada je Aleksandra otkrila Ivanu kako provodi svoj dana, kada je rekla pet puta - govorio je Milovan.

- Kada te žena pali to je dobro, meni je rekord bio osmanaest puta u jednom danu - hvalio se Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.