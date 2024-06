Boli me što nisam otišla majci na sahranu: Bojana Pavlović priznala da joj je krivo što nije ispratila majku na večni počinak! (VIDEO)

Tužno!

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Bojani Pavlović koja je progovorila o kajanju, a onda i priznala da se ogrešila o majku jer joj nije otišla na sahranu.

Lejdi o koga si se ti ogrešila u životu? - upitao je Darko.

Pa prema roditeljima, ali i bivšem dečku. Pričala sam kad me zaprosio, pa

O koga si se ogrešila u Eliti? Da li si se ogrešila o Matoru? - upitao je Darko.

Ne, ja puštam ljude da sumnjaju, ali do jedne granice. Ja ne želim da gubim vreme na ljude koji ne zaslužuju. Jedini o koga sam se ogrešila jeste Lakić, prema njemu budem drska i sve to, ali mi je žao - rekla je Lejdi.

Jovana o koga si se najviše ogrešila? - upitao je Darko.

O svoju porodicu, uvek sam bila nevaljalo dete, u ljubavnim odnosima nisam trebala da radim i da ulazim u neke odnose, obećala sam im da ovde neću imati odnose i veze - rekla je Jovana.

Jovana o koga si se ogrešila u Eliti? - upitao je Darko.

O Milicu, o Maju. Što se tiče pevača i bivših, kajem se zbog Peđe Medenice - rekla je Jovana.

Bojana o koga si se ti ogrešila - upitao je Darko.

Gledala sam uvek da budem pametna i dobra. Jedino sam se ogrešila što nisam otišla majci na sahranu. Jedina je moja sestra bila na toj sahrani, ja sam smatrala da ne trebam da idem. Ona je mene iz bolnice zvala da mi se izvini - rekla je Bojana.

O koga si se ogrešila u Eliti - upitao je Darko.

Ne smatram da sam se ogrešila o bilo koga. Ovo je jedna stoka i iskustvo za ceo život - rekla je Bojana.

Da li si se ogrešila o Anđelu ili njene roditelje? - upitao je Darko.

Ne smatram da sam se ogrešila niti da sam ja kriva. Sami su imali onakav pristup i to je to. Oni su se ogrešili o mene jer nisu dali šansu da me upoznaju, već su sudili jer je odnos žensko i žensko. Što se tiče Anđele možda sam bila malo surova, ali ja sam takva - rekla je Bojana.

