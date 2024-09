Boli me što nisam postala majka: Jelena nikad iskrenije progovorila o svojim strahovima, Rajačić je nazvao lažovom! (VIDEO)

Tužno!

U toku je emisija 'Ispovesti elitara'. Današnji voditelj je Milan Milošević. Na redu da izlažu su Uroš Rajačić i Jelena Ilić.

- Najponosnija sam zbog svog intelekta, jer i ako nisam završila fakultet još uvek imam neko kefalo i kada pogledam neke ljude zaista sam ponosna na svoju pamet. Nekako mi je krivo što nisam uspela da završim ništa što sam započela ali takva sam uvek u životu. Nisam ponosna na sebe što sam ikada bila učesnik rijalitija, na početku je to bio nagovor prijateljice, a moj utisak prvi je da meni to u životu nije trebalo jer zaista nisam znala šta znači sve to i više je za ljude koji žele da se afirmišu a za nas koji se ne bavimo takvim poslovima mislim da mogu samo šteta da se nanese. Najnegativnija stvar je moje nasilje u rijalitiju, nikada nisam znala da ne umem da kontrolišem bes dok nisam doživela da me svi psihički maltretiraju u rijalitiju i da puknem u svakom trenutku. Za mene je nasilje i kada mi neko govori da nikada neću postati majka i da će mi doći na maminu sahranu. Neko je uličar i bolesnik tako da sam ja dobra kakvih ima -rekla je Jelena.

Jelena je najveći folirant koji sam videla u životu. Još uvek nisam ponosan ni na šta što sam ja još uvek, ponosan sam na svoje korene ali ja uvek radim protiv sebe i svojih i kada bih pričao uvek govorim na šta nisam ponosan -rekao je Urppš.

Da li si ponosan na odnos sa Jelenom? -pitao je Milan.

Nisam, ja sam uvek bio pri svome i izgleda da nisam ispao u pravu -rekao je Rajačić.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja