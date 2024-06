Pljušte uvrede! Jovana pokopala Uroša argumentima, on pokušao da iskali na Kačavendi, pa je izvređao kao nikad do sada (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Teodori Delić.

Da li ti je prenela Teodora da je Jelena Marinković prenela pozdrave Nemanji od nje - glasilo je pitanje.

- Ne, nikada - rekla je Jelena.

- 90 odsto slučajeva potvrdilo je da ne dolazi pitanje slučajno, malo pre sam je pitao...Da li postoji klip da se ona vratila do vrata kada je došao oldtajmer?! Verujem da se pratila njena reakcija - rekao je Bebica.

- Ona je juče rekla Urošu: "Bože sa kim sam ja u vezi" - rekao je Janjuš.

Sledeće pitanje bilo je za Jovanu Cvijanović.

Kada planiraš da prestaneš da se ponižavaš sa piratom, lepa si - glasilo je pitanje.

- Prestala sam, danas sam i sinoć izvukla iz njega sve najgore, zaključila sam njegovo pravo mišljenje o meni i neću ga više dirati, s obzirom da je izjavio da sam dr**a koju je je**o u veceu i da sam samo za to, nemam više šta da kažem - rekla je Jovana.

- Ja sam jeziv kada me neko progoni šest, deset ili dvanaest sati, svi su svedoci - rekao je Rajačić.

- Nije ti on kriv, ti trčiš kod njega, on joj je rekao da je ku**a, ona je imala se**ualni odnos sa njim posle toga. Mene je blam, gledam te kao ženu kako se ponižavaš, blam - rekla je Lejdi Di.

- Ja sam rekao da nisam u početku ispao ispravan, isto tako, poenta je da ne provociram nikoga, nikada joj se ne obraćam prvi. Na svaki najlepši način pokušavam da joj objasnim, ona za sve svoje postupke traži opravdanje. Ne postoji osoba koja može da kaže da sam se prvi loše ophodio prema njoj - rekao je Uroš.

Sledeće pitanje bilo je za Uroša Rajačića.

Pitanje za pirata: Kako te nije sramota da vređaš kumu i spominješ joj grudi - glasilo je pitanje.

- Kako nju nije sramota da mi vređa mamu?! Žena me je sedam puta spomenula u radiju - rekao je Uroš.

- On je mene vređao prvi, pa mi je rekao da sam matori ološ, ja sam mu onda rekla: "Ološ ti je mama" - rekla je Kačavenda.

- Sve bi to bilo u redu da on ne radi iste te stvari, Uroš mu nikada nije uvredio mamu, on mu je stalno mamu vređao - rekla je Žana.

- Moja mama je za tebe gospođa koja nije došla ovde da glumi mafijašicu, a Uroševa je bolesnica, o čemu je on pričao...Je**la te moja mama u ta usta napumpana malograđanska - rekao je Rajačić.

- Ja tebe što zaje**vam, to je jedno, a ti si krenuo sa uvredama - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić