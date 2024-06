Skandal! Anđela bez blama udarila na Anđelovog oca iako su je se njeni javno odrekli, Zola priznao da li s Majom provocira Aleks (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje Anđeli Šparavalo.

Imaš li ti devojko obraza?! Ti pričaš o Anđelovom ocu, tebe su se javno tvoji odrekli, a on nikada čoveka nije spominjao - glasilo je pitanje.

- I Anite se odrekao otac javno, neka se obrati svojoj devojci javno, ja sam čula ovde da on nema prezime svog oca, da ima od majke. Ja mu nisam uvredila oca, samo sam rekla za prezime - rekla je Anđela.

- Odgovori na pitanje - rekla je Žana.

- Hajde beži bre ti, brini se o svom detetu - rekla je Anđela.

- O tvom bratu ste pričali ti i Matora - rekao je Ivan Aniti.

- Okej, imam pravo i ja da postavim pitanje, zašto ne nosiš prezime oca - skočila je Bojana.

- Pitanje je legitimiteta devojke koje su se roditelji odrekli da priča o tuđim roditeljima - rekao je Đedović.

- Kada budeš objasnio zašto nemaš prezime svog oca, tada ćeš moći da pričaš...Ne dam ti da pričaš dok ne odgovoriš na pitanje - rekla je Bojana.

Sledeće pitanje pročitano je Borislavu Terziću Terzi.

Zašto bi Aneli bila ljubomorna na tebe i Milicu što nije u Odabranima, kada je njoj rečeno da može da bude gde hoće i da dobije isto što i Milica - glasilo je pitanje.

- Zato što to priča po kući, to je istina. Svakoga ću vređati i napasti da zaštitim svoju trudnu devojku, do kraja života. I da ne budem s njom, imaću s njom dete, ja ću to raditi - rekao je Terza.

- Nije istina. Janjuš i ja smo u rehabu komentarisali da ćemo se možda preseliti u Odabrane, Terza je bio na stepenicama kada je govorio: "Kako vas nisu prebacili u Odabrane, je l' si dobila hranu? Možda ćete dobiti i pare", balone nikada nisam spomenula, on je meni u svađi spomenuo balone - rekla je Aneli.

Naredno pitanje pročitano je Teodori Delić.

Zbog čega nisi Jeleni odbrusila kada je bez tvoje dozvole pozdravila Gačića, je l' si i to prenela Nenadu - glasilo je pitanje.

- Nemanja je već bio u izolaciji, mi smo sedele ispred, Stefani i ja smo mu mahale i ja sam rekla: "Pozdravila te je i Teodora" - rekla je Jelena.

- Jeste, sad sam se setila, one su mu mahale. Ja ga nisam pozdravila, ona je samo rekla to - rekla je Teodora.

Naredno pitanje bilo je za Zolu.

Jako si ljigav čovek, govoriš da ti je Car prijatelj, poslao ti je i garderober, zašto onda sa Majom provociraš Aleksandru i šalješ tajne signale - glasilo je pitanje.

- Opšte je poznato da nisam lik koji se tako ponaša, ako gledamo tako, svaka pesma može da se protumači da provociram ne znam ni ja koga - rekao je Zola.

- Ja sam to i prošli put rekla, sa Zolom i Matorom obožavam, đuskali smo zajedno. Niti provociramo niti šaljemo bilo kakve signale - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić