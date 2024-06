Ponovo slagala: Bojana porekla da je ikada vređala Aneli dete, pa svom silom udarila na Slađu Poršelinu! (VIDEO)

Aneli je podsetila!

U toku je porodičan sastanak. Bojana Pavlović iznela je svoj problem koji imala sa Slađom Lazić i Aneli Ahmić, te je slagala da Aneli nije vređala dete.

Ja imam problem sa Slađom već mesecima. Stalno ide za mnom, stalno mi dobacuje, mene zanima zašto je to tako? - upitala je Bojana.

Ti imaš problem sa mnom. Ti mene pljuujješ od oktobra meseca. Što si me polila? - upitala je Slađa.

Ti non stop ideš za mnom, vređaš me. Bilo šta što ja kažem i uradim, ti me vređaš - rekla je Bojana.

Naš problem je rešen, mi nemamo nikakvu komunikaciju. Kada god budeš napadala ljude ja ću da pričam - rekla je Slađa.

Ja nikoga ne napadam, ja svoje mišljenje iznosim - rekla je Bojana.

Ajde malo da pričamo zašto se ori cela kuća dok osttavljaš Anđelu, pa si opet sa njom? - upitala je Slađa.

To je ljubavna svađa - rekla je Anđela.

E bravo, ajde da pričamo o kleptomanima koji kradu - rekao je Anđelo.

Ja sam izenla svoj problem, ona ne želi da mi odgovori - rekla je Bojana.

Mi nemamo problem - rekla je Slađa.

Drugi moj problem je Aneli, ona konstantno napadala ljude, a onda glumi trudnicu. Ako si trudna, onda se brini o detetu, ćuti i budi mirna. Nauči šta je napad, a šta komentarisanje - rekla je Bojana.

Što mi vređaš Noru? - upitala je Aneli.

Ja nikada nisam vređala tvoje dete - rekla je Bojana.

Ne mogu ja i ti nismo na istom nivou, ti lažeš - rekla je Aneli.

To je vaš problem, kada god ja ispričam istinu ja sam monstrum - rekla je Bojana.

Ti meene non stop vređaš kako sam nikakva majka - rekla je Aneli.

Ti si jedna bolesnica, ja razumem da ti imaš posledice. Ti si patološki lažov, dete ti nikada nisam uvredila - rekla je Bojana.

Autor: N.P