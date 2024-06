Podržao Aneli u potpunosti!

U toku je emisija 'Pitanja novinara' voditelj Darko Tanasijević podigao je Anđela Rankovića kako bi dao svoj sud o Anelinom abortusu, ali i svoje mišljenje o ponašanju Marka Janjuševića Janjuša.

Anđelo kakav je tvoj stav u ovoj situaciji? Kakav Janjuš treba da bude u ovim trenutcima? - upitao je Darko.

- Treba da bude muškarac. Ovo jeste bruka i sramota, ali ne Anelina. Ovo je bruka i sramota njihovog odnosa i da cela nacija može da vidi ophođenje prema jednoj trudnici. Moj utisak je da sve ovo što on priča nema veze s vezom. On priča da je želeo ovo, ali delima ništa nije pokazao. On da je želeo dete i da odustane od abortusa, kako je onda mogao da je isponižava na najgori način, da ga je uremila, da je ološ, da je najgora. Koji čovek bi onda poželeo dete sa takvom osobom? On nije želeo ovo, laknulo mu je kada je ona donela ovakvu odluku. Njegovo ponašanje i njegova dela su dovodila do toga da imaju sve više nemira u odnosu i onda da ustane i kaže kako je ona luda i kako ga ne sluša. On to nije želeo, pravi dramu kako je ona sama odlučila. On nije nijednog trenutka pokazao ni da je muškarac, ni da će stati uz nju. A kako će on biti otac tom detetu, ako nije sa njom? Ako oni nisu zajedno, ona je u Dubrovniku, a on u Beogradu. Kako onda može da bude tu u svakom trenutku? Nikako, samo može da da novac. Sve što on govori pada u vodu. Sutra da se porodila i da ima temperaturu, gde će biti Janjuš da joj pomogne. Biće u Beogradu, znači nije tu kao muškarac i otac tom detetu. Brigu o tom detetu bi vodila ona, njena sestra, njen brat i njena majka. Danas što je došao da priča sa njom, to je uradio da bi ublažio situaciju i osudu nas ukućana - rekao je Anđelo.

Znači misliš da je u tim trenutcima više mislio na sebe nego na nju? - upitao je Darko.

- On uvek misli samo na sebe. On je prevario ženu, mislio je na sebe. Nije mislio ni na Maju kada je bila trudna, a žensko je dete i živi sama sa ocem. Da je razmišljao o Aneli, onda bi pomislio kako bi se njihovo dete osećalo dok tata govori mami da je ku*etina, drolja i da ga je uremila. On je jako samoživ čovek - rekao je Anđelo.

Videćeš ti kad te sretnem napolju - rekao je Janjuš.

- Ne znam dal odma da krenem da bežim? Finale njegove najveće ljubavi smo videli. Ja sam fejk, a on nije. Neka sam ja fejk, meni je draže to da budem i nadam se da postoji normalan svet koji bi voleo da bude u vezi kao ja, nego da mi devojka abortira na televiziji. Aneli tebe ne treba da bude bruka i sramota, svi smo tu i pružamo ti podršku - rekao je Anđelo.

Dok je Janjuš sinoć pričao izdržaću sve, Maja je dobacila ponaša se kao da ide on na kiretažu, a ne ona - rekao je Darko.

- Ma da, čovek bezosećajan. Ovo je blamčina veka. Da on nije se potrudio da ode sa njom, ja ne razumem. Meni je ovo katastrofa i užas. Osim njega i drugih ljudi koji mogu njega da podrže, ja bi ih pitao da li oni imaju majke, sestre i ćerke? On isto ima žensko dete. Meni to stvarno nije jasno, ja razumem da možeš da budeš u nekom odnosu i raskineš, ali ovo su ozbiljne stvari. Ovo su blam, bruka i sramota da može jedan čovek od 40 godina da se ponaša ovako. On bi trebao da bude primer ovde. Nezrelost i samoživost jednog čoveka koji samo ide po putu i ostavlja probleme. Malopre brani bivšu ženu koja je tužila Aneli, pa naravno da idu njemu pare - rekao je Anđelo.

Autor: N.P