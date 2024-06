Promenio ploču otkako se vratila iz bolnice!

Marko Janjušević Janjušević Janjuš žalio se Lazaru Čoliću Zoli i pričao koliko mu je teško zbog situacije kroz koju prolazi sa Aneli Ahmić.

- Moram da ostanem, a ne mogu da je gledam. Koliko god da je izgledalo da ja to neću, samo da je bilo malo normalnije... Hteo sam, čoveče. Došao sam i da pričam. Ko zna kad je ona to odlučila, to nije moglo da se spreči - govorio je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.