ISPLIVALA ISTINA O TEODORI I UROŠU: Bebica saznao detalje poljupca, pa najavio raskid! (VIDEO)

Macanović jasno istakao da će raskinuti sa Teodorom ako vidi snimak na kom se ljubi sa Urošem Rajačićem!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" emitovan je klip u kom Teodora Delić demantuje da se ljubila sa Urošem Rajačićem.

- Nismo se ljubili - rekao je Uroš.

- Ovo su takve gluposti - pričala je Teodora.

- Ja sam čula da su se ljubili, vidim njega kako reaguje - dodala je Jovana.

- Ja sam samo potvrdio jer sam čuo, niko nije video - umešao se Janjuš.

- Ša, izdržaćemo do kraja. Meni je Teodora rekla da se nisu ljubili, rekla je samo da su bili kod kreveta. Ja sam znao za to, za poljubac nisam, a bila je priča da se to desilo kod govornice. Videćemo... Ako bude klip biće raskid, normalno. Kad budemo videli, budemo pričali - rekao je Bebica.

Autor: A. N.