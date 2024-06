MAJA I ANELI RASKRINKALE JANJUŠA: Nakon tužbe sklopile kockice, pa žestoko razvezale jezike! (VIDEO)

Udružile se protiv zajedničkog bivšeg koji im je priredio isti pakao!

Maja Marinković prišla je Aneli Ahmić, a Marko Đedović joj je odmah otkrio da joj je stigla tužba od bivše žene Marka Janjuševića Janjuša.

- Tužila je Ena. Rekla je da je preključe tuži, a danas stiže tužba - rekao je Marko.

- Šta sam ti ja rekla? - dodala je Maja.

- Ja znam da ti ništa ne lažeš. Marko, mislim da tužba ne može za dva dana da stigne - pričala je Maja.

- Tašta mu je advokatica, to može u kratkom postupku. Verovatno je to počelo od ove situacije. Moji su danas verovatno bili na aparatima. To se sve odužilo - govorila je Aneli.

- On je rekao kako kao ne zna a tužbu - rekla je Maja.

- Znao je on, rekla je ona njemu verovatno kad se vratila sa 40 dana. On tad 10 dana nije insistirao na odnosima, kao nije hteo zbog mojih, a imao je frku sa njom - govorila je Aneli.

- Boli njega uvo, on drami ovde za publiku - rekao je Đedović.

Autor: A. N.