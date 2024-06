Ovo je brukanje: Terza smatra da su Janjuš i Aneli trebali da razgovaraju kao normalni ljudi, krenula mu suza kada je čuo za njen abortus! (VIDEO)

Pravilno razmišljanje!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Večerašnja voduteljka je Ana Radulović. Sedma sila je spremna da ozbiljno prodrma kavez ukućanima svojim intrigantnim pitanjima. Borislav Terzić Terza prokomentarisao je Anelin abortus.

Kako komentarišeš Bojaninu promenu stava? -pitao je Darko.

Ona uvek ide u kontru, jedino Bojana je bila zgranuta kad je Milica ostala trudna.Što se tiče Janjuša njega sad svi osuđuju, njihov odnos nije bio dobar i eto desilo se šta se desilo. Meni su sinoć suze krenule kad je Aneli rekla da će ići da abortira. Ja mislim da on to nije želeo, znao je da su tu veliki problemi i sa bivšom ženom, njihov odnos je mnogo komplikovaniji nego što je naš. Naučio sam čim je ona za svađu da se sklonim jer ona često menja raspoloženja. Problem je što oni nisu seli kao ljudi i normalno razgovarali. Uvek je za svađu potrebno dvoje, trebali su kao ljudi da sednu i da popričaju, da ne dolazi do takvih stvari. Mislim da je Janjuš neko ko je prošao trudnoću sa svojom suprugom i zna kakve su žene kad su u drugom stanju. Ja kažem, samo da su imali normalan razgovor verujem da bi sve rešili, ovo mi je brukanje katastrofa -rekao je Terza.

Autor: Nemanja Šolaja