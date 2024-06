Priznala da joj je postavio ultimatum: Miona otkrila da je Ša tera da ide kod njega posle Elite, pa stavila svima do znanja da se reper plaši da ga ne ostavi! (VIDEO)

Ipak je tera da ide kod njega!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Večerašnja voditeljka je Ana Radulović. Sedma sila je spremna da ozbiljno prodrma kavez ukućanima svojim intrigantnim pitanjima. Miona Jovanović otkrila je da joj Ša nameće da mora da ide kod njega posle Elite, pa stavila do znanja svima da se plaši da ga ona ne ostavi.

Miona ti si govorila da je Ša dru*ara, poslednje u nizu je bilo za tvog brata, a pritom znaš i sama koliko su ti roditelji zamerali to - rekao je Joca.

- On se ponaša kao klinac od 10 godine jednostavno. Ja sam se njemu zaklela da bi mi poverovao i da me ostavi na miru. Joco meni je bitnije da mu objasnim neke stvari - rekla je Miona.

Miona danas si potvrdila da veruješ roditeljima i da je tvoj odnos sa Nenadom katastrofalan, šta to znači? Jel najavljuješ da od vašeg odnosa neće biti ništa - rekao je Joca.

- Ja sam rekla da sigurno idem kod njega, a što se tiče te izjave, razumem ih jer je odnos katastrofa. Ajde da je to jedna situacija, to je tako 5 meseci. Kad stavimo na vagu sta je dobro šta nije onda je više lošeg. Stvara mi tenziju to sa mojim roditeljima, ali ja se osećam čistije ako porazgvaram sa mojima. Ja znam da su oni izričiti po tom pitanju, ali pokušaću nešto - rekla je Miona.

Nenade da li smatraš da je okej da postavljaš svojoj devojci ultimatum da mora da ide kod tebe kući? - upitao je Joca.

- Nikome ultimatum nisam postavio, samo Miona menja svoje izjave - rekao je Ša.

- On večeras ništa nije rekao - rekla je Miona.

Miona jel ti postavljao Nenad ultimatum da idete kod njega u stan odmah nakon rijalitija, a ne kod svojih roditelja? - upitao je Joca.

- Pa nije baš ultimatum, al je rekao da moram ići kod njega - rekla je MIona.

- To nije ultimatum, ona stalno menja mišljenje - rekao je Ša.

Ša imam utisak da si sumnjičav u vaš odnos i da ćete raskinuti kad izađete -rekao je Joca.

- Joco apsolutno si u pravu, tenzičan je i ne veruje u neke stvari - rekla je Miona.

Autor: N.P