Ona će sama proceniti: Ša i dalje gaji nadu da Miona voli njega, a ne Stanislava, pa priznao da li će je pustiti da ide kod svojih nakon Elite (VIDEO)

Morao da odluči!

U toku je emisija ''Pitanje novinara'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portal postavio pitanje Nenadu Aleksiću Ša:

- Nenada da li je istina da insistiraš da prve noći nakon Elite Miona spava kod tebe, da je njeni roditelji i Stanislav ne bi ukrali?

- Ne insistiram, to je jedna opcija, ako ja dobijem isto što i na klipovima to je kraj - dodao je Ša.

- Da li si svestan da si tu sa svojom karijerom dozvolio da te devojka gura i neće da te poljubi jer je jela kokice, a tu nisu bile samo kokice? - upitao je Darko.

- Ja sam debilko. Nije me shvatila, da smo se upoznali napolju, možda bi bilo drugačije, možda se ne bismo ni upoznali, ko zna. Ovde me je upoznala ovakovog ranjivog, a ja sam sam kriv za sve. Možda je želela da bude ovakva kao sada jer je u prthodnim odnosima bila mirna kao bubica, ona je mene uhvatila ranjivog i tako se ponašala. Umeće i njena smirenost i ta hladnoća kojom sve uspeva da uradi a moj nemiri, izazove u ljudima sve to. Ona ima sposobnost i kada je kriva da napravi da je drugi kriv,. Mene je Marko prostudirao, on je zna kada lažem, ja ne mogu da ovladam sobom. - govorio je Ša.

- Miona ti je rekla da nemaš samopoštavanje i samopouzdanje, a ljudi govore da ti je ona to uništila - upitao je Darko.

- Neću da kažem da je ona to uradila, ona ga je dokusurila, mene je sezona 4 dokusurila. - rekao je Ša.

- Zbog čega misliš da je Stanislav izdresirao Mionu - upitao je Darko.

- To je ona rekla na klipu - dodao je Ša.

- Nije me izdresirao ali mi je postavio ultimatume, biće ovako - rekla je Miona.

- Ša kako gledaš na to što je Stanislav rekao da je Miona imala sve sa njim, a izabrala je ništa - upitao je Darko.

- To je njegovo mišljenje, to ona neka gleda kako će i šta će, ona to mora da proceni. Da li hoće ili neće.

Autor: N.B.