Obećava mu jedno, a želi drugo: Đedović otkrio da Miona laže Ša da će ići kod njega nakon Elite - To mu govori da bi kupila mir (VIDEO)

Ne štedi nikoga!

Voditelj Darko Tanasijević zamolio je Maju Marinković kako bi prokomentarisala odnos Mione i Ša:

- Već mi je postalo, da nije komično bilo bi tragično. Ja ne znam šta konktetno da kažem. Mnogo laži, mnogo kontraditokrinosti od strane Mione, mnogo licemernosti u odnosu prema Ša.Meni sve kod nje deluje kao neko pravdanje, a znam da se Stanislav ne bi pomirio sa njom, iako bi se ona pomirila sa nji. Ja njoj ne verujem ni za šta, ona je lagala za odnose, lagala je za Stanislava, lagala je za hotel. - rekla je Maja.

- A kako gledaš na to što te komentariše sa Aneli? - upitao je Darko.

- Toliko ja nisam nikome bitna, a komentarišu me. To su moji fanovi, kačila moje klipove po tik toku. obe su foliratni - rekla je Maja.

Darko je nako toga podigao Bebicu.

- Ti kada komentarišeš ti ne uvijaš u celofan, kako ti vidiš sve ovo? - upitao je Darko

- Ja sam pitao MIonu kako nije mogla da skine, a onda prebacila na drugu ruku,a ona mi je rekla moguće, ali sada je sve moguže. Miona je dobro rekla je*ite magare dok je u blatu, samo što je Ša to magare. On nema granicu, izgubio je dostojanstvo. Svima je sve jasno, meni je jasno da između Stanislava i Mione postoje emocije, njihova igra istine je pomirenje, Stanislav će preći preko svega zbog ljubavi, to su oni, njihova priča je tek počela. Burmu je verovatno uštekala ali će je naći nakon Elite, to se više ne krije, samo ona to neće da kaže, a Ša je to dozvolio sve. Ja verujem da će pre poslušati roditelje a ne njega.

Usledio je komentari Marka Đedovića:

- Ovo što Miona govori je mir u rijalitiju, a kada izađe, ona ide kuće, niko joj neće poverovati to. Ona je njemu rekla da će mu učiniti to da će spavati kod njega, a ona će da ide kući. Ona se igra sa njim, a svi znamo kako će se to zavrćšiti. Zbog nje svi misle da je lud, da će je zaključavati, a ona govori njemu da treba da ga bude sramota jer on nju napada zbog svega što je video - rekao je Marko.

- Miona je radila mnoge stvari sa Ša a on joj se gadi, ona ga je vređala, pljuvala, ponižavala. Neka prizna da joj se Ša zgardio, a da voli Stanislava.

Ša je sve vreme govorio Mioni da ga je lagala, a ona ga je za to vreme vređala.

Autor: N.B.