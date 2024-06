Polako sklapa kockice: Anita smatra da je Matora tipovala kako bi ispala žrtva u rijalitiju, otkrila sve o porukama sa Mateom!(VIDEO)

Sve se poklopilo!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Večerašnja voduteljka je Ana Radulović. Sedma sila je spremna da ozbiljno prodrma kavez ukućanima svojim intrigantnim pitanjima. Anita Stanojlović otkrila je da misli kako je bila tipovana od strane Matore.

Tvoj odnos sa Matorom i svakodnevne svađe, da li smatraš da je ona svesno slagala da nisi bila tipovana a videli smo video u kome Sandra govori da jesi? -pitao je Darko.

Matora stvara svoje filmove i predstavlja kako u svojoj glavi konstruiše, ne verujem joj ništa. Ovde priča po kući da nisam bila ali je ona čula itetako da sam bila tipovana, veruje u šta joj odgovara i sklapa na način koji je njoj odgovarajući. Ja mislim da je ona sve uradila zarad marketinga, mislim da je videla poruke od Matee, ta stranica je označila i tebe i sve ostale voditelje, tu je sklopljeno više lajvova u jedan snimak, ona je to iskoristila da bude žrtva u rijalitiju ali su joj planovi provaljeni. Ona je sigurno videla poruku od Matee kad mi je poslala na instagram -rekla je Anita.

Matora je tebe upozoravala da će neki ljudi pokušati da vas rastave, ti si pitala kako je ona mogla to da oseti?

Ona je meni to pričala još napolju da će neko pokušati da se nakači na nas. Sve to ima neke kockice koje treba da se sklope, meni to ide jedno sa drugim -rekla je Anita.

Ti si Matoru jurila i onda posle dve nedelje kako ste izašli napolje se desila svadba preko noći? -rekao je Darko.

Ona je mesec dana pred kraj spavala sa Markom i nije htela ništa i onda mi je nelogično da je tako brzo ušla u odnos sa mnom. Videla je da sam ja više zaljubljena u nju i zato me je oženila -rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja