Malo sam se zanela: Anita otkrila zbog čega je ušla u aferu sa Mateom Car, pa otkrila koje korekcije je radila na licu! (VIDEO)

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Darko Tanasijević ugostio je Anitu Stanojlović i Ivana Marinkovića. Tanja iz Beograda upitala je Anitu zbog čega je imala potrebu da uđe u aferu sa Mateom Car, pa žestoko iskritkovala Anđela.

- Htela bih da pozdravim Anitu i bilo bi kulturno da ne gleda u telefon, žao mi je što Ivan nije došao ali bih rekla Aniti da je prelepa devojka i da je mnogo ženstvena, činjenica je da ne zna da prihvati kritiku i drago mi je što joj se povratilo samopouzdanje. Zanima me šta te je privuklo da se čuješ sa Mateom? -pitala je gledateljka.

- Ja sam stvarno želela da utvrdim da li mi se sviđaju žene i ispitivala sam sebe i na kraju nisam ni otišla sa njom što znači da me žene ne zanimaju. Ona je meni bila zanimljiva, dopisivanje je počelo spontano, jer smo Matora i ja snimale sa njom i njenom devojkom, malo sam se više zanela i to je bilo to , ljudi su me osudili zbog svega -rekla je Anita.

- Meni Anđelo nije uopšte za tebe, nekako mi više ide neki drugi muškarac uz tebe. Nekako bi mi više išao onaj Gačić uz nju po manirima, Anđelo nikako nije kao cveće i nekako mi priča uvek diplomatski i mutan mi je totalno -rekla je gledateljka.

Šta si radila Anita od operacija? -pitao je Darko.

Uradila sam botoks jer sam se previše mrštila i malo sam dopunila usne jer su mi previše male

Autor: Nemanja Šolaja