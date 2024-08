Ja sam njega startovala: Jelena otkrila da je načinila prvi korak sa Rajačićem, gledateljka je žestoko naribala! (VIDEO)

Otkrila detalje afere sa Rajačićem!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je učesnicu Elite Jelenu Marinković.

Ja bih sa Jelenom malo da popričam ali da me ne prekida. Ja te znam 6 godina i pratim te, međutim to što pričaš da si se zaljubila nema od toga ništa, nemoj da lažeš narod. Ako nekoga voliš ne možeš da ga biješ. On je pričao da je išao u manastir da se moli Bogu da ne pije, ne možeš žena fakultetski sebi da dozvoli da govori nekome da je budala i ludak, iritiraš svojim ponašanjem. Da li je tebe Rajačić startovao ili ti njega? -rekla je gledateljka.

Ja sam njega startovala i rekla sam da on nije imao nikakvu odgovornost nego da sam ja za sve kriva. Pitala sam se samo zbog čega je sačuvao to pismo -rekla je Jelena.

Što da ne sačuva, hteo je da iznese celu istinu. On je prepošten dečko i hteo je da iznese sve na videlo -dodala je gledateljka.

Autor: Nemanja Šolaja