Otvorila karte: Stefani progovorila o aferi Jelene i Rajačića, pa otkrila da li je u kontaktu sa Ilićevom ili Ivanom! (VIDEO)

Otkrila detalje!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ivana Šopić. Njeni večerašnji gosti su Stefani Grujić i Danijel Dujković Munjez.

- Je l' se tebi Jelena poveravala sve vreme, dok je bila u ljubavi sa Urošem - upitala je Šopićeva.

- Kad se desilo to u zatvoru, ispričala mi je to 3-4 dana posle. Uvek je sebe nekako pravdala. Nisam to htela da iznesem, ali prenelo se i izbio je haos - odgovorila je Stefani.

- Da li čuvaš još neke tajne koje ti je Jelena rekla - pitala je Ivana.

- Ne, to je sve. Sa Ivanom se ne čujem, sreli smo se kod Pinka posle izlaska, sve najbolje o njemu, a ona me pljuje sa dotičnim po lajvovima (Munjez). Meni nije bilo potrebno njegovo izvinjenje - rekla je Stefani.

- Ti si znala šta se dešava između njih, kako su delovali oni ovako - pitala je voditeljka.

- Uroš i Ivan su bili dobri, razmenjivali su stvari. Uroš pokloni Ivanu duks, Jelena namerno ispred njega kaže: "Mom mužu bolje stoji", a sve vreme se sa Urošem dopisivala - rekla je Stefani.

- Munjo, kako ti gledaš tu situaciju - upitala je Ivana.

- Rekla si da si za taj flert saznala posle zatvora, to nije istina. Sećaš se kad smo stajali kod rulet stola, kada je Jelena meni rekla, kada sam primetio i rekao: "Ti vidiš ovo?", ali neko je znao, Slađa Bošković je znala. Šmekali su se, gledali su se. Tada mi je Jelena rekla: "Pusti me, ništa nisi video", stvarno mi nikada žena nije ništa rekla direktno - rekao je Munjez.

- Ko je po tvom mišljenju najgori čovek - Ivana je pitala Stefani.

- Uroš Stanić, izbacivao me je iz takta - rekla je Grujićeva.

- Složiću se, što se tiče provokacija, Uroš. Što se tiče muljanja, Matora. Znam kako će to ići. Stefani i ona ući će u osmicu, ova će da je iskoristi, pa će Matora da plače. Ona je predator - rekao je Dujković.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković