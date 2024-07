Nije video dva meseca da mu se žena muva sa drugim: Slađa Lazić podržala Jelenu, pa otkrila da li žali Ivana! (VIDEO)

Progovorila o svim detaljima afere!

Voditeljka Ana Radulović ugostila je Lazara Čolića Zolu i Slađu Lazić koja je progovorila o flertu Jelene Marinković i Uroša Rajačić. Slađa je bila glavni posrednik u prenošenju čokoladice, te je priznala da li joj je bilo žao Ivana.

Koja veza će prva da pukne od učesnika? - upitala je Ana.

-Mione i Ša - rekla je Slađa.

Slađo iz kog ugla si dala čokoladicu? - upitala je Ana.

-Ona je meni rekla u garderoberu i rekla gledao me Uroš, gledam i ja njega. Kaže ona meni kakve oči ima, ja sam bila u fazonu ćuti imamo bubice, ja joj kažem da ne priča više. To je bilo pre dva meseca, nedelju dana pre nego što sam ispala. Nije ona meni specijalno pričala, ali me gurala kad je pogleda preko stola. Ona meni jedan dan dolazi i kaže moram nešto da te zamolim da uradiš za mene, mi smo se ubeđivale tu, ja se pitam kako to da uradim. Ja odem kod njega i dam mu, on me pita od koga, ja kažem pa ne mogu da ti kažem. Ja sam mu rekla da je od mene i on provali da lažem i ja mu kažem pa znaš sa kim se ja družim. On kad je skontao da je od Jelene, kaže neće da se meša u brak, ali je on uzeo čokoladicu. Ja sam njoj rekla da to njega ne zanima, prenela sam joj tako da bi se ona malo ohladila, nije to toliko bilo ozbiljno. Ja sam gledala tamo muškarce isto, ali stvarno sam mislila da to neće daleko otići. Ona se tu naljutila i nije htela da priča sa njim. Ja to nisam mogla Ivanu da kažem iskreno, pričale smo o tome da njoj nije lepo sa Ivanom. - rekla je Jelena.

- Meni nije normalno da Ivan nije video dva meseca da mu se žena muva sa drugim, ali opet je ne opravdavam - rekla je Slađa.

