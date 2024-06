Progovorila o svim aktulenim temama.

Poznata pevačica Tanja Savić govorila je pred premijernim kamerama u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' o svim aktuelnim temama, a na početku govorila je o svom sinoćnjem nastupu.

- Utisci su se slegli, sinoć su mi tražili nove pesme i to je najbolji pokazatelj da su se neke pesme već izdvojile. Ja sam dala sve od sebe da tekstovi budu kakvi jesu i da to budu pesme za narednih 10 godina da se slušaju. Kao da mi je Bog ispunio sve želje. Kao da su mi se putevi sami nametali i kao da sam te staze sama gazila, nisam ništa forsirala i sve mi se samo nametalo i pružilo - poručila je Tanja pred premijernim kamerama i prisetila se teškog perioda svog života, ali i onih koji je osporavaju.

- Ja sam u prethodnom periodu svog života bila ugnjetavana. Ja sam život gledala kroz ružičaste naočare, sad kroz ovaj posao vidim. Ja sam jedna obična Tanja Savić iz naroda, meni se sve to osporava od strane dušebrižnika nekih. Tih ljudi mi je žao, pljuvali su mi pesmu, nisam znala da ljudi mogu da me mrze. Ja važim za osobu koja nema skandale neke i svima želi dobro. I ja imam hejtere, to se stvarno otelo kontroli - poručuje Savićeva, a onda je otkrila i kakav problem joj je napravio bivši muž.

- Ja ne mogu ni najmanju sitnicu da sakrijem, meni se sve vidi. Kako zračim, tako se to vidi na meni. Narod je navikao da me vidi na nekim boljim frekvencijama. Na mom licu se vidi da sam u zadnje vreme dosta nervozna. Došlo je teško vreme da jedna ličnost mora svašta da nosi na svojim leđima... Meni je i Fjesbuk profil hakovan. Ljudi ne mogu da mi šeruju pesme. Meni je moj bivši partner hakovao profil, ne želim ni ime da mu spomenem, to je bilo davne 2020. godine kad smo se rastali. Ukraden mi je moj identitet, vrlo je moguće da koristi moj profil i da mi kvari posao. Davnih dana sam pokušala da mu to kažem - otkrila je pevačica, a onda je progovorila o vereniku Muhamedu Mukiju Bešiću.

- Baš sam rekla mom partneru da napravimo neki haos u Areni, da me zaprosi kao... Ja to ne bih mogla da podnesem, ja bih plakala. Ja ću samo u jednom trenutku da se oborim i da plačem od sreće. Najveći blagoslov mi je da s njim odem kući živa i zdrava i da zagrlim svoju decu. Moji sinovi su moja najveća podrška i snaga - kaže Savićeva i dodaje:

- On nije iste vere kao ja, tu smo naišli na neke osude, ja sam čovek koji voli i poštuje sve nacije. Ja sam osoba koja će pružiti ruku i siromahu na ulici i osobi koja je najbogatija. Materijalne stvari i vera mi nisu važni. Roditeji su me vaspitali da ne budem zla, moja boja kože je šućmurasta, neki će me osuditi, važno je da sam ja čovek. Moj bivši partenr je bilo druge vere, ali kakav čovek je bio prema meni samo ja znam. Mene sve nacije vole. Meni je bilo najvažnije da mja deca prihvate njega, nisam neka razvratnica da mi nije bitno. Trebalo mi je godinu dana da pripremim svoju decu na to da se upoznaju sa mojim partnerom - poručuje Tanja i dodaje:

- Bilo mi je teško tada, sada više nije jer su moja deca toliko zrela, oni su toliko pametni i zreli za svoje godine, mnogo su toga prošli. Na svojoj koži su osetili razdvajanje roditelja, oni sve to znaju u razumeju. Ja želim da svojoj deci budem i otac i majka - otkriva pevačica.

Autor: Milica Krasić