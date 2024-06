Njemu je spaljena leva hemisfera mozga: Žana ispalila otrovne strelice na Darjana, Stanislav vratio Mioni za izdaju koju mu je načinila (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milica Veličković, ovonedeljni vođa, dala je reč Žani Omnii, kako bi iznela ko je nju najviše razočarao u "Eliti".

- Ja ne mogu da navodim ljude za koje mislim da su to što jesu, koji su vrlo svesno izgovarali reči koje su izgovarali...Ja razumem i svađe i uvrede, niko nije došao ovde da priča hvalospeve, ali za ove genetske otpade ljudskog roda (Ivan i Jelena Marinković), ne mogu da kažem da su me razočarali, jer sam ovo od njih očekivala...Darijan je ovde pokazao samo da ga zanimaju Snežina grobna mesta i babina penzija, katastrofa. To je jedan bezmozgović kome je sasušena leva hemisfera mozga, ograničen je kao terasa, uvek situacija treba da se sagleda iz više uglova. Onaj ko me je najviše razočarao je pirat (Uroš Rajačić), jer ovde nije ustao da brani svoju podršku i instagram pratioce, druga osoba je Zola, koji se namerno druži sa piratom i treća osoba koja me je najviše razočarala je Jovana pevačica - rekla je Žana.

- Razočarala me je Matora, vrlo lako izdaje svoje prijatelje. Druga osoba je Janjuš, razočarao me je kako se postavio prema Aneli i koristi kako bi se opravdao kod žene. Treća osoba je Ša, dozvolio je da svoje ime uništi i da se prikaže u lošem svetlu i da ga nazivaju: "tikviŠa, snajka" i ostalo - rekao je Bebica.

- Osoba koja je dozvolila da priča svom dečku stvari iz našeg odnosa i koja je dozvolila da me njen dečko proziva i da me dovuče ovde. Ona je razočarala svoju mamu, babu i brata, tako da eto...Druga osoba je Maja Marinković, razočarala me je što je iznosila neke stvari, ali se ona izvinila. Treća osoba je Uroš Stanić, greška prirode, osoba koja u svojim izlaganjima govori 20 odsto istine, ostalo je sve izmišljotina - rekao je Stanislav.

- Prva osoba je Janjuš, nisam očekivala da će iz one cele priče sa Aneli i ljubavi, prosidbe, ja sam vas navodila kada je bila ljubavna Elitovizija kao parove koje vidim i napolju, ali definitivno da od toga nema ništa. Krajnji ishod me je razočarao. Druga osoba je Macanović, razočarao me je jer, realno da postoji tolika pi**a, ne verujem da to može da se desi, da je to muškarac, a da ima ponašanje curice. I treća osoba je Jovana pevačica - rekla je Miona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić